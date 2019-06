Tragico incidente sull’Aurelia dello scorso marzo, non ce l’ha fatta il panettiere di Vallecrosia Sergio “Sergione” Lodovici

Pietra Ligure. E’ morto, in un letto dell’ospedale Santa Corona, Sergio Lodovici, panettiere 43enne di Vallecrosia. L’uomo era rimasto gravemente ferito in un incidente stradale sulla strada statale Aurelia a Ospedaletti, davanti al bar gelateria Alexandra, il 12 marzo scorso.

A bordo di uno scooter Yamaha T-max, Lodovici, che viaggiava in direzione levante, si era schiantato frontalmente contro una Volkswagen Polo, con a bordo due anziani del posto, che stava svoltando dalla strada principale in via Matteotti

Ad avere la peggio nel terribile urto era stato ovviamente lo scooterista, che era rimasto a terra incosciente ed aveva perso molto sangue. Il 118 era intervenuto con l’automedica e l’ambulanza di Ospedaletti Emergenza, che ha la sede lì vicino. Vista la gravità delle ferite riportate Lodovici era stato trasportato in elicottero al plesso ospedaliero nel savonese.

Detto “Sergione” dai tanti amici e conoscenti, l’uomo era titolare della storica panetteria “Lodovici” nella Citta della Famiglia. Lascia moglie e due figli. Così lo ricorda il suo amico Alessandro: “Aveva tutte le qualità possibili e immaginabili, Grande papà grande uomo grande persona grande amico fratello”