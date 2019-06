Tra arte e poesia, Giannelli e Petrescu da Sanremo al Palazzo della Cultura di Breno

Sanremo. Per i 40 anni del riconoscimento del sito Unesco della Valle Camonica il pittore di adozione sanremese Franco Giannelli esporrà le sue ultime opere ispirate dall’arte rupestre in una mostra con il titolo “Dalla pietra al pc” evento che verrà inaugurato sabato 29 giugno presso il Palazzo della Cultura di Breno (Bs).

«La ricerca sull’arte rupestre è l’eco di un percorso avviatosi con la mostra multimediale itinerante Eco – logia, – dichiara Giannelli – conclusa nell’agosto 2017 al Forte Santa Tecla di Sanremo. Se da sempre cercavo di riflettere nei miei dipinti la risonanza interiore della Natura, allora capii che per empatizzare con l’ambiente attuale e con quello a noi lontano, ancora misterioso, mi attendeva il necessario compito di coltivare un processo di autoeducazione verso il naturale, fonte rivelatrice della semplicità. La frase di Picasso “da Altamira in poi tutto è decadenza e nessuno di noi è in grado di dipingere così bene” mi fece riflettere poi mi accompagnò nell’elaborazione del tema che volevo iniziare. Fu un lavoro molto stimolante che mi ha consolidato l’idea che l’arte rupestre, attraverso queste modalità espressive e che ci ha offerto i primi comics dell’umanità, sia un primo esempio di globalizzazione artistico – spirituale che iniziava, come ben sappiamo, un cammino di civiltà ulteriormente andato dalla “pietra” al “pc” – mondo virtuale della globalizzazione materiale. Pur personalizzate ho voluto che le rappresentazioni fossero abbastanza fedeli all’originale come per ricalcare un’impronta del vissuto primitivo che lotta per la sopravvivenza senza mai essere in crisi, vive magicamente la sua istintività, contempla il dialogo con la spiritualità. Attraverso questi segni ho abbracciato le più vaste zone geografiche articolando in modo immaginifico un’unica lingua di profondo sentire umano nella Storia e oltre».

Federico Troletti, direttore conservatore del Museo Camuno, dice: «Franco Giannelli, artista con una serie di mostre di ambito internazionale, è stato attratto durante una fase del proprio percorso creativo dall’arte preistorica. L’effervescenza dell’opera di Giannelli sta nella vitalità data alle figure, gioiose e festanti, che si mostrano spesso sotto l’aurea protettiva della rosa camuna, della luna e del sole nella doppia veste di dio da adorare ed entità che dona all’uomo ogni bene. Nella rappresentazione delle scene camune si coglie un mondo dotato di una rigenerata vitalità contemporanea: bella agli occhi e piacevole allo spirito. L’opera di Giannelli diventa anche una nuova chiave interpretativa, che solo un artista consapevole può fornirci, di uno stretto legame con gli antichi ‘artisti’ camuni, per la verità, autentici e ignari autori di storiche pagine di arte contemporanea»

Porterà il saluto istituzionale Sergio Bonomelli, presidente del gruppo istituzionale di coordinamento del sito Unesco 94 “Arte Rupestre della Valle Camonica.

In occasione della mostra, l’autrice Elisabeta Petrescu, moglie dell’artista, presenterà il suo ultimo libro “Ionescamente. Io ne esco come”.