Torneo di Ilkley, Mager perde contro Kwon

Sanremo. Il sanremese Gianluca Mager, ieri, è stato battuto da Soon-woo Kwon, numero 131 Atp, al Torneo di Ilkley, ricco torneo challenger Atp da 137.560 euro di montepremi in corso sui campi in erba in Gran Bretagna.

Si conclude così ai sedicesimi di finale nel singolare maschile l’avventura del giovane tennista di Sanremo, numero 129 del ranking mondiale e 16esima testa di serie, che ha perso contro l’avversario coreano, dopo tre set, con un punteggio di 6-4, 2-6, 0-6.