Tornano le auto sportive a Imperia. Per il terzo anno consecutivo, la 28 Street Crew organizza un raduno statico di vetture di tutti i generi: sportive, tuning, car audio e auto d’epoca. L’appuntamento è fissato per il 16 giugno, dalle 16 alle 21, presso il piazzale Torre Bonazza a Borgo Prino.

«Un ringraziamento sentito va all’Amministrazione che ha inserito il nostro evento nel calendario estivo comunale – commentano gli organizzatori – All’interno dell’area della manifestazione si potranno ammirare auto ed è previsto inoltre uno spettacolo di car wash alle 16.30. Sono previsti vari tipi di premi e, come per le edizioni precedenti, assicuriamo divertimento per adulti e bambini».

«Questa manifestazione è la dimostrazione di quanto variegato sia il calendario degli eventi che abbiamo preparato per questa estate – sottolinea l’assessore alle Manifestazioni Simone Vassallo - Gli appuntamenti motoristici rappresentano da sempre una grande occasione di festa e di voglia di stare insieme. Ringrazio i tanti giovani appassionati che si sono dati da fare per questo appuntamento, che sono certo saprà attirare l’attenzione e la curiosità di molti».