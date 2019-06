Torna “Andandu”, passeggiata alla riscoperta della Valle di Sasso

Bordighera. Domenica 16 giugno torna “Andandu”, la passeggiata alla riscoperta della Valle di Sasso.

Dalle 8.30 alle 9, ritrovo ed iscrizioni in piazza Caprera. La partenza della gara non competitiva di circa 12 chilometri, giunta alla 25esima edizione, sarà alle 9. Il percorso toccherà Sasso, Seborga, il passo del Ronco, Monte Nero, Lotti e Fraite per poi ritornare a Sasso.

Lungo l’itinerario ci saranno alcuni punti di ristoro a Roccascusa, Seborga, Monte Nero e Fraite. Alla fine della passeggiata dalla Pro Loco verrà offerto il pranzo a tutti i partecipanti. L’evento è reso possibile grazie alla collaborazione della Pro Loco di Seborga, Ass. “Abau” e Comune di Bordighera. In caso di maltempo la marcia verrà rinviata alla domenica successiva.