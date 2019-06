Sanremo. Dal 29 giugno raggiungere The Mall Sanremo da Nizza e Montecarlo sarà ancora più facile e conveniente grazie ai nuovi frequenti collegamenti diretti in partenza dalla Costa Azzurra per vivere una giornata di shopping di lusso con il massimo del comfort.

Nizza – The Mall Sanremo

Il servizio partirà sabato 29 giugno e sarà inizialmente attivo quattro giorni a settimana: lunedì, martedì, giovedì e sabato. Un autobus customizzato The Mall Sanremo partirà da Boulevard Risso alle ore 10:00. Il ritorno è previsto alle ore 16:00 da The Mall Sanremo a Nizza. I biglietti, che potranno essere acquistati direttamente sull’autobus pagando comodamente mediante carta di credito, avranno un costo di 28 euro a persona. Per chi acquista andata e ritorno, il ritorno è gratuito.

Monaco – The Mall Sanremo

Il servizio partirà domenica 30 giugno e sarà inizialmente attivo tre giorni a settimana – mercoledì, venerdì e domenica – con due tratte giornaliere. Gli autobus customizzati The Mall Sanremo partiranno alle ore 9:30 e alle ore 15:00 da Monaco e ripartiranno da The Mall Sanremo alle ore 16:00 e alle ore 19:00. I biglietti potranno essere acquistati direttamente sull’autobus pagando comodamente mediante carta di credito e avranno un costo di 25 euro a persona. Per chi acquista andata e ritorno, il ritorno è gratuito.

Ma non è tutto. The Mall Sanremo, che dedica la massima attenzione ai propri ospiti, ha già pensato ad un regalo per tutti i visitatori che usufruiranno di questo servizio nelle prime settimane:il servizio sarà infatti gratuito fino al 11 luglio compreso.

Per maggiori informazioni, contattare la Welcome Lounge al numero +39 0184 1 968 968 oppure visitare il sito sanremo.themall.it. nella sezione dedicata ai trasporti.