Tennis, Open di Francia: Fognini eliminato da Zverev agli ottavi

Taggia. Si conclude agli ottavi l’avventura Fabio Fognini all’Open di Francia.

L’armese al Roland Garros 2019, prima ha sconfitto ai 64esimi di finale il connazionale Andreas Seppi, poi ha domato l’argentino Federico Delbonis in quattro set e ha battuto Roberto Bautista Agut sulla terra battuta di Parigi, ieri però ha perso per 3-6, 6-2, 6-2, 7-6 in due ore e 53′ di gioco contro il tedesco Alexander Zverev.

Il 32enne di Arma di Taggia oggi ha comunque raggiunto un traguardo storico ovvero l’ingresso nell’esclusivo club dei top ten. Con Fognini l’Italia colma un vuoto epocale che durava da 40 anni quando Corrado Barazzutti trascorse la sua ultima settimana nel club. Fabio è perciò il terzo italiano a varcare questa soglia.