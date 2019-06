Tempi biblici per le autorizzazioni del cemento armato in Provincia, Sanremo vuole farsi carico delle pratiche

Sanremo. Tempi biblici in Provincia per il rilascio delle autorizzazioni cemento armato e antisismica? Palazzo Bellevue si fa avanti gestire direttamente le pratiche. E’ questa l’intenzione manifestata della giunta Biancheri che sta predisponendo una delibera, da portare all’attenzione del consiglio comunale, con la quale il Municipio matuziano intende chiedere la delega dall’ente provinciale per la gestione diretta di queste famigerati permessi.

La notizia è emersa a margine dell’incontro che si è tenuto ieri tra il sindaco, l’assessore Donzella e il consigliere Giorgio Trucco (ex responsabile dei lavori pubblici), con le categorie professionali. Quest’ultime da anni lamentano i danni causati dagli ingiustificati ritardi accumulati nel rilascio delle autorizzazioni.

La Città dei Fiori non è la prima tra i Comuni dell’Imperiese a voler “andare incontro” alla Provincia. Già Imperia, poco più di un mese fa, aveva fatto una richiesta simile, rendendosi disponibile a catalizzare su di sé le domande presentate nei comuni limitrofi.

Questo tipo di certificati vistati dall’ente pubblico, in realtà, comportano dei controlli sui progetti elaborati e verificati dagli stessi professionisti del settore. L’annuncio è stato salutato con favore dagli ordini professionali.