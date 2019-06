Team Schiavetti Pallamano Imperia, primo posto per le ragazze nel campionato dipartimentale francese Costa Azzurra

Imperia. In casa San Camillo si respira un’aria di festa per il risultato che le ragazze hanno conseguito: il primo posto nel campionato dipartimentale francese Costa Azzurra.

L’ultima partita che si è svolta sabato 1 giugno ha infatti dichiarato vincitrici le ragazze della Pallamano Imperia. Dopo una stagione di sforzi e lavoro la squadra rosso-blu è riuscita nell’intento che si è prefissata all’inizio del campionato, ovvero la conquista del primo posto del podio.

«Tutta la squadra ci ha creduto durante tutto l’anno – commenta il tecnico Martini Luca – e abbiamo dimostrato che con il lavoro sodo i risultati sono reali e tangibili. Le ragazze si sono dimostrate un vero gruppo, capace di far fronte alle difficoltà, e ce l’hanno messa tutta per portare a casa il risultato che si erano prefissate. Fatti e non parole».

Si conclude quindi con un trionfo il campionato femminile senior. Le ragazze Beatrice Tortonesi, Giorgia Convalle, Laura Moisello, Dalila Regesta, Lisa Moisello, Marianna Polimeno, Alice Olivieri, Florencia Traverso, Marta Siviglia, Ksenija Susa, Patrizia Zanello, Giulia Mantovani, Giulia Bestagno, Marta Pino. I tecnici: Luca Martini, Miller

Duo. Dirigente: Saul Convalle.