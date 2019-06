Taggia, tutto pronto per l’escursione gratuita all’oasi di preambientamento per selvaggina

Taggia. E’ tutto pronto per l’escursione gratuita sulle colline tabiesi presso l’oasi di preambientamento per selvaggina. Si stanno finendo gli ultimi preparativi per la visita di domenica mattina 30 giugno a nord dell’abitato di Taggia, sarà organizzata un escursione dal “Club della Piuma”(affiliato Fidasc) in collaborazione con l’ATC (Ambito Territoriale di Caccia Imperiese) presso l’oasi di preambientamento per selvaggina stanziale.

Dal luogo dell’incontro in centro città andremo verso la collina in località Arbareto per raccontare i cicli della natura e della fauna selvatica. “Tutto intorno a noi l’ambiente è stato modificato dall’uomo e la fauna stessa ne ha risentito; lo scopo di quest’oasi di preambientamento è favorire il ripopolamento di esemplari animali che pur provenendo da allevamenti, possano riprendere le loro abitudini di animali selvatici”.

Il coordinatore dell’oasi spiega: “E’ un occasione importante per far capire il legame stretto tra cacciatori e la natura che è intorno a noi”. Nel corso della passeggiata all’interno del grande perimetro di oltre 1 ettaro verrà spiegato il funzionamento dell’oasi e si potranno avvistare fagiani,pernici,starne, quaglie e lepri . L’uso continuo di questa struttura, aiuta la selvaggina ad essere indipendente e facilita la loro successiva introduzione sul nostro territorio”.

All’interno del recinto perimetrale, c’è una voliera di circa cinquecento metri quadrati costruita per la nidificazione dei fagiani e delle pernici. Sono stati realizzati dei sentieri, lungo i quali sono state poste le mangiatoie, gli abbeveratoi e sono state create zone adibite alla semina di grano ed erba medica per l’alimentazione degli animali.

La partecipazione è libera ed è organizzata dal Club della Piuma di Taggia. Saranno presenti autorità e i rappresentanti dei settori. Seguirà al termine un rinfresco offerto dagli organizzatori con rostelle, pizza e altro. Partenza da via 4 novembre alle 8.30 di domenica 30 giugno 2019. Info e prenotazioni +39 3474106261. E’ gradita la conferma di presenza.