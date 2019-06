Taggia, prematura scomparsa di Massimino Marino: gli amici organizzano raccolta fondi

Taggia. Gli amici di Massimo “Massimino” Marino, il 40enne prematuramente morto ieri a causa dei postumi di un malore, organizzano una raccolta fondi per aiutare la famiglia in questo momento difficile.

Per chi volesse lasciare un contributo può farlo presso lo Snack Bar in via Stazione 205, oppure al tabacchino di Paolo Cozzitorto in via Boselli 18, entrambi ad Arma di Taggia.

I funerali avranno luogo sabato alle 14.30 nella Chiesa Parrocchiale di S. Giuseppe e S. Antonio di Arma.