Taggia piange Massimo “Massimino” Marino morto a soli 40 anni

Taggia. E’ morto, stroncato da un malore a soli 40 anni, Massimo Marino.

Detto “Massimino” per la via della sua corporatura esile, lavorava come operaio al campo di atletica a Pian di Poma e in passato anche allo stadio Comunale di Sanremo.

Stimato e ben voluto dai tanti che conoscevano, qualche anno fa aveva patito la perdita del fratello Franco, spirato giovane in circostanze simili.