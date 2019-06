Taggia, “Massimino” Marino colpito da malore lotta con la vita

Taggia. Lotta con la vita a soli 40 anni, Massimo Marino. Detto “Massimino” per la via della sua corporatura esile, ha lavorato come operaio al campo di atletica a Pian di Poma e in passato anche allo stadio Comunale di Sanremo.

Sul web nei social network una mare a di amici sta facendo il tifo per lui.