Taggia, fuga di gas in un appartamento: intervento dei vigili del fuoco

Taggia. Intervento dei vigili del fuoco questa mattina in un appartamento di via Bastioni, per soccorrere una persona rimasta coinvolta in un’esplosione causata da una fuga di gas.

Stava cambiando la bombola quando una fuoriuscita avrebbe innescato l’esplosione.

Sul posto un’ambulanza del 118: i sanitari hanno medicato le lievi ustioni riportate dal ferito.