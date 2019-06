Taggia, dramma di Massimino Marino, dichiarata la morte cerebrale

Taggia. E’ stata dichiarata la morte cerebrale di Massimo Marino, il 40enne colpito da un malore nella giornata di ieri.

Detto “Massimino” per la via della sua corporatura esile, ha lavorato come operaio al campo di atletica a Pian di Poma e in passato anche allo stadio Comunale di Sanremo.

Stimato e ben voluto dai tanti che lo conoscevano qualche anno fa aveva patito la perdita del fratello Franco.