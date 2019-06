Taggia. Discoteca sotto le stelle in piazza Darsena con gli Overload. La boy band locale martedì 2 luglio festeggerà i cinque anni di attività. Nell’occasione, dj set dalle 21.30 fino alle 02.00 e spettacolo di luci a cura di Alexander Service. Aperto a tutti, l’evento è principalmente destinato ai giovanissimi tra i 14 e i 20 anni.

Tutti under 25 accomunai dalla passione per la musica, gli Overload si sono uniti per «fare qualcosa per i giovani del territorio». Un’ambizione che nel corso di pochi anni è diventata realtà, basti ricordare lo schiuma-party organizzato la scorsa estate che aveva richiamato un pubblico di oltre 800 ragazzi.

Da chi è composto il gruppo? Giovanni De Melas (21 anni, organizzazione e vocalist); Denis Shalahinov (18 anni, video maker e dj); Daniel Cutellé (18 anni, dj); Valentino Cesare Ricci (22 anni, dj e vocalist); Loris Semeria (21 anni, dj e organizzazione); Samuele (18 anni, aiuto organizzazione); e Paola (18 anni, grafica).