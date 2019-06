“Sui sentieri del golfo”, oltre 40 partecipanti per l’ultima escursione

San Bartolomeo al Mare. Con l’escursione di ieri (Anello da Diano Marina a Diano Gorleri, sulle prime colline del Golfo Dianese) si è conclusa l’edizione 2019 di “Sui sentieri del Golfo”, il programma articolato di escursioni guidate, di passeggiate, con partenza da San Bartolomeo al Mare, offerte dell’Ufficio turismo e dal Centro Sociale Incontro, realizzate con la collaborazione della Guida ambientale escursionistica Luca Patelli (www.lucapatelli.com).

Anche ieri partecipazione superiore alle 40 unità, a testimoniare il grande successo dell’iniziativa.

“Sui sentieri del Golfo”, giunto quest’anno alla sesta edizione, è uno degli appuntamenti più gettonati del programma degli eventi della cittadina del Golfo Dianese. Luca Patelli accompagna gli escursionisti alla scoperta della natura e dei magnifici panorami del Golfo dianese e della Valle Steria, passando – come in un affettuoso abbraccio – dalla costa alle montagne. Ad ogni appuntamento, gli escursionisti scoprono borghi antichi e mulattiere secolari, in un trionfo di colori e profumi che solo la primavera in Liguria è capace di offrire.

Famoso per le spiagge e il mare, il Golfo Dianese offre storia, natura e scorci unici. Già ai tempi dei romani era venerato come un luogo sacro. Una fitta rete di sentieri e mulattiere ha unito, nel corso dei secoli, la costa con l’entroterra e i passi di collegamento con le valli Impero e Merula, laddove partivano le carovane dirette verso il Piemonte e le regioni alpine. Sentieri che racchiudono la storia della civiltà contadina ligure e che restituiscono oggi al visitatore attento un territorio molto più profondo e autentico di quanto si pensi.

Quest’anno sono stati 6 gli eventi in programma dal 23 marzo al 1° giugno.