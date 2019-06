Diano Marina. «Su richiesta di molti cittadini, turisti e non, vorrei segnalare per l’ennesima volta (ndr. 5 gennaio 2019) la pericolosità dell’attraversamento pedonale in via G.Rossini nel comune di Diano Marina» scrive un lettore residente nella città degli aranci.

«Mi rivolgo e ci rivolgiamo a tutta quanta l’amministrazione comunale con a capo il sindaco Giacomo Chiappori, per porre in sicurezza tale tratto di strada. È quotidianamente molto trafficata da automobilisti, ciclisti, motocicli in quanto porta in direzione della nuova stazione ferroviaria. Le strisce pedonali, come la corsia a lato sinistro sempre per i pedoni, sono completamente o quasi diventate invisibili. Per non parlare poi delle condizioni pietose del manto stradale il quale mette anch’esso in serie pericolo l’incolumità altrui».