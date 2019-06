Strategia urbana integrata sostenibile: a Imperia e a Sanremo una quota per l’attuazione della seconda fase

Imperia. La Giunta della Regione Liguria ha assegnato a ciascuna delle quattro Autorità Urbane di Savona, Imperia, Sanremo e La Spezia, al fine di accelerare il processo di programmazione e attuazione della seconda fase della Strategia Urbana Integrata Sostenibile (SUIS), da realizzarsi nell’ambito dell’Asse 6 – Città del Programma POR FESR 2014 – 2020, nelle more dell’assegnazione delle risorse definitive per la seconda fase, secondo i criteri e le priorità enunciati nella delibera di Giunta regionale 343/2017, una quota a titolo di anticipazione di contributo ammontante a 150.500 euro, pari a circa il 70% di un investimento di almeno 215.000 euro, e uguale per ciascuna Autorità Urbana.

Queste risorse potranno essere utilizzate esclusivamente per spese coerenti con quanto contenuto nel documento “Asse 6 – Città. Percorso operativo per la selezione e l’attuazione delle operazioni in capo alle autorità urbane. Documento 2 – Spese ammissibili”, approvato con delibera di Giunta regionale n. 840 del 18 ottobre 2017.

Saranno riservati a successivi provvedimenti:

• l’assegnazione delle risorse residue nel rispetto dei criteri e delle priorità enunciati nella delibera di Giunta regionale 343/2017, non appena si verificheranno le favorevoli condizioni conseguenti all’esito delle verifiche effettuate dalla Commissione Europea;

• l’approvazione delle operazioni da attuarsi da ciascuna città nella seconda fase della SUIS;

• la concessione e l’impegno delle risorse residue assegnate e necessarie a tale scopo;

• l’approvazione dello schema di Convenzione regolante i rapporti tra la Regione Liguria e ciascuna Autorità Urbana.