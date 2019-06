Strada statale 20 del Colle di Tenda e della Valle Roja, ultimati i lavori nelle gallerie ‘Cima di Rovere’ e ‘Noceire’

Ventimiglia. Sono stati ultimati con un giorno di anticipo rispetto al cronoprogramma dei lavori gli interventi sulle installazioni all’interno delle gallerie ‘Cima di Rovere’ e ‘Noceire’, lungo la strada statale 20 “del Colle di Tenda e di Valle Roja”.

Le attività programmate, in particolare il montaggio delle nuove barriere di sicurezza lungo la corsia in direzione Ventimiglia e la messa in opera dei cavi di alimentazione dell’impianto di illuminazione, hanno richiesto la chiusura al transito della statale in orario notturno.

Completati gli interventi, da questa notte la statale sarà nuovamente percorribile con transito a senso unico alternato tra località Trucco (km 138,220) e Airole (km 143,050), in provincia di Imperia.

