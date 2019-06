Bordighera. Trionfale ‘ritorno al passato’ per il Pro Seborga sabato scorso a Bordighera. Il club biancazzurro ha infatti conquistato la Coppa del Mediterraneo 2019 di football sala nella categoria veterani over 40 grazie al team di coach Massimo Alborno già grande protagonista delle vittorie del Principato a cavallo del 2010 che ha ottenuto il primo posto nel quadrangolare andato in scena al Palasport ‘Emilio Biancheri’ nel quale anche la Rappresentativa Riviera dei Fiori, formata dai giocatori dell’ASD Vallebona, ha ottenuto un ottimo risultato classificandosi al terzo posto.

E proprio a Vallebona presso il Centro Sportivo ‘Fabio Taggiasco’ si era aperta la giornata con lo stage dell’Academy FIFS riservato ai ragazzi della categoria C13 in cui lo staff azzurro guidato dal CT della Nazionale italiana Guerrino Parise assieme al tecnico federale William Rossi ha potuto vedere all’opera 17 ragazzi del Ponente in una mattinata dedicata anche all’aspetto sociale e culturale di questa disciplina con la conferenza di presentazione del football sala tenuta dal Presidente FIFS Axel Paderni e dal Segretario Generale Alessandro Chinelli presso il ristorante ‘Il Giardino’ sempre a Vallebona.

Nel torneo pomeridiano di Bordighera, riservato alla categoria veterani, vittoria inaugurale del MFA Monaco sulla Rappresentativa Riviera dei Fiori seguita dall’affermazione del Pro Seborga sulla Selezione FIFS Vintage. Nella finale per il terzo posto è stata poi la Rappresentativa ponentina ad avere ragione del team FIFS in una partita molto tirata preludio della finalissima che ha visto in campo l’ormai classico ed acceso ‘derby dei Principati’ tra Pro Seborga e MFA Monaco conclusosi la vittoria dei biancazzurri per 6-2. Capitan Beppe Rao ha potuto così sollevare al cielo l’ambito trofeo mentre il calciatore biancazzurro Luca Musumarra è stato nominato miglior giocatore del torneo.

Al termine dell’evento la FIFS ha così ringraziato per l’organizzazione della giornata il proprio Delegato Regionale Federico Lai dell’ASD Vallebona e Matteo Bianchini della Federazione Calcistica del Principato di Seborga rimandando alle future iniziative legate al football sala nel Ponente ligure.

Risultati 8a Coppa del Mediterraneo 2019 – Categoria Over 40 Veterani

Semifinali

Rappresentativa Riviera dei Fiori vs MFA Monaco 2-8

Selezione FIFS Vintage vs Pro Seborga 3-10

Finali

Terzo posto: Rappresentativa Riviera dei Fiori vs Selezione FIFS Vintage 7-5

Primo posto: MFA Monaco vs Pro Seborga 2-6

Miglior Giocatore: Luca Musumarra (Pro Seborga)

Arbitri: Alessandro Chinelli – Diego Federico

Formazioni delle squadre del Ponente:

Rappresentativa Riviera dei Fiori: Damiano Conte, Salah Anis, Alex Arcidiaco, Max Campigotto, Elio Gibelli, Markus Houf, Emiliano Medda, Marco Minetti, Alexandru Moraru, Vincenzo Romeo, Rocco Sorriento. Dirigente: Federico Lai.

Pro Seborga: Jaime Matias Cedeno Franco, Riccardo Priano, Giuseppe Rao, Roberto Cianci, Samuel Gozzi, Luca Musumarra, Claudio Marino, Daniele Scarfò, Daniele Predotti. Coach: Massimo Alborno. Dirigenti: Piero Arena, Matteo Bianchini.