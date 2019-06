Spiagge pubbliche, Semplicemente Bordighera: «Confidiamo che possano essere fruibili da tutti»

Bordighera. «Riceviamo numerose segnalazioni e proteste relative ai ritardi nei lavori di preparazione delle spiagge pubbliche attrezzate nella nostra città di Bordighera. In particolare non sono ancora state montate le

cabine spogliatoio e in alcune zone mancano le docce» – fa sapere Giuseppe Trucchi di Semplicemente Bordighera.

«In base alle nostre informazioni si è reso necessario l’acquisto di 9 cabine in sostituzione delle 12 presenti nella passata stagione e poi distrutte dalla violenta mareggiata dello scorso ottobre (purtroppo non era ancora stato

effettuato il lavoro di rimozione che normalmente viene effettuato entro il mese di settembre).

La stagione balneare è ormai ampiamente iniziata e gli stabilimenti balneari tutti aperti da tempo. Confidiamo che rapidamente anche le spiagge pubbliche di Bordighera, che si fregia del titolo di bandiera blu, possano essere sistemate in modo dignitoso e fruibile da tutti» – Giuseppe Trucchi di Semplicemente Bordighera