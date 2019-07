Spiagge libere a Bordighera, Mara Lorenzi: «Perché non attrezzate al 29 giugno?»

Bordighera. «Quasi certamente questo sarà uno degli articoli più brevi che abbiamo scritto» – scrive Mara Lorenzi per Civicamente Bordighera.

«Dobbiamo fare due domande, e dobbiamo farle pubblicamente perché siamo al di là delle segnalazioni interne che precedono ogni nostra segnalazione pubblica; quelle sono state fatte da tempo, e invano. Ogni giorno siamo ora bersaglio di queste domande da sempre più persone. Perché in una città che vive di Turismo, le spiagge libere non hanno cabine spogliatoio al 29 giugno? Perché in una città dove piace propagandare iniziative per un futuro di turismo ecologico, le spiagge libere non hanno al presente raccoglitori per la differenziata?

Concludono – La triste diagnosi è che manca l’azione turistica più basilare, che è quella dell’accoglienza e dell’ospitalità, perché manca l’A,B,C della visione turistica. E cosi non ci sono pianificazioni, non ci sono priorità, non ci sono scadenze. Solo pochi visitatori rimasti che si chiedono e ci chiedono perché ritornare a Bordighera».