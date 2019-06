Sanremo. È attraccato nel Porto Vecchio il primo ittiturismo galleggiante sanremese. Pesce fresco a chilometri zero direttamente dalla lampara alla friggitrice.

Il Motopesca “Roby” è infatti l’unica lampara ormeggiata a nello scalo matuziano. La lampara, per chi non lo sapesse, è chiamata la barca che pesca pesce azzurro, acciughe, sardine, soralli, ma anche calamari, totani, palanite e tanto altro.

Il pescato del giorno, verrá servito fritto e non solo, dalla barchetta più piccola della “Sangregorio Pesca“ la neo arrivata “La Lisca”.

Per un aperitivo al tramonto con il cono di acciughe o misto fritto ed un bicchiere di vino, è la proposta di “Solo la Lisca” dove vi aspettano il comandante Lele Sangregorio e la sua marinaia Patrizia Campanile.

È un nuovo ed importante passo per la categoria della pesca, l’ittiturismo rappresenta infatti, una forma alternativa per valorizzare questo settore e dare riconoscimento ai pesci “ritrovati” , quelli meno conosciuti avendo poco mercato, ma non meno prelibati delle specie più “famose”. L’inserimento di donne nel settore è un altro passo importante.

“Teniamo a ringraziare , per il supporto ricevuto, da “Legacoop”, che da sempre supporta i pescatori nelle loro idee imprenditoriali”.

“Solo la Lisca” vi aspetta da sabato 15 giugno alle ore 12 per il “Grand Opening” ed inizierà l’attività dalla stessa sera alle ore 18,30. Per info Fb ed Instagram “Solo la Lisca Sanremo” e Cel. +39 3472459547