Silvia Colombo lascia il suo ruolo di preside all’istituto comprensivo Sanremo Centro Ponente

Sanremo. Silvia Colombo, dopo una lunghissima carriera come preside dell’attuale istituto comprensivo “Sanremo Centro Ponente”, lascia il suo ruolo.

«Le sue insegnanti di scuola dell’infanzia vogliono ricordarla pubblicamente e in forma unitaria, assecondando una delle sue ultime preziose esortazioni a cooperare, confrontarsi, condividere per crescere. L’eredità più grande che trasversalmente ha regalato a tutte loro è stata di dimostrare con l’esempio, la discrezione e l’umiltà, come si possa svolgere un incarico così oneroso, servendo lo Stato e in particolare i suoi figli più piccoli con il massimo onore.

La ricorderemo come donna minuta e infaticabile determinata e sempre presente nella risoluzione di infiniti grovigli burocratici al di la dello stress e degli orari, ma anche come persona viva nella sua umanità , vicina a tutti nelle difficoltà, capace di ascoltare gli ultimi attraverso il suo stile relazionale pacifico misurato e educato.

Saremo confortate dai fatti che hanno caratterizzato la sua vita professionale colta, intelligente, tollerante, democratica.

Insieme siamo pronte per un ultimo grande “grazie”, congedandoci orgogliose di aver avuto nel nostro cammino una figura di rara bellezza nella sua trasparente onestà».