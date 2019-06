San Lorenzo al Mare. Le maestre della scuola primaria di San Lorenzo al Mare, con l’aiuto del professor Revelli Ruben, insegnante di educazione fisica della scuola secondaria ed in collaborazione con la locale polizia municipale, in questo anno scolastico hanno portato avanti un progetto di educazione stradale.

Il progetto intitolato “Sicurezza stradale con il nostro amico vigile” ha avuto lo scopo di sensibilizzare i bambini della scuola primaria alle regole di comportamento sulla strada e, più in generale, alle tematiche relative alla sicurezza stradale.

L’intervento ha previsto diverse lezioni teoriche, alcuni percorsi nella nuovissima palestra, tenso-struttura appena ricostruita e sistemata, condotti dall’insegnante di educazione fisica e dagli agenti della polizia municipale. Per l’anno prossimo sono previsti anche altri eventi, una simulazione di un percorso con biciclette nel piazzale antistante la scuola.

Mercoledì 5 giugno si è svolta la manifestazione finale. Erano presenti tutte le classi della primaria, con le loro maestre; sono intervenuti l’assessore Mazzarese Enzo del Comune di San Lorenzo, che ha portato i saluti del sindaco e di tutta la giunta comunale, e il vigile urbano Laezza Fernando.

È stata consegnata la “Patente del pedone“ a tutti i bambini della primaria. Per gli alunni della scuola secondaria si sono svolte attività con la lavagna interattiva multimediale ed esercitazioni al computer , finalizzate all’acquisizione di conoscenze su codice della strada, segnaletica, norme di sicurezza, norme giuridiche riferite alla circolazione stradale, oltre che all’interiorizzazione di comportamenti corretti quali utenti della strada.

Si sono preparati gli alunni della scuola secondaria per superare l’esame per il patentino Am, facendo uso di App per provare i quiz. A breve sosteranno l’esame alla motorizzazione.