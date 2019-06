Sanremo. Quinta giornata di campionato per le ragazze della serie B della Sanremese Softball che domenica e giugno hanno giocato il derby contro le Star di Cairo Montenotte. Si è trattato di due incontri che valevano l’accesso ai play-off.

«Buona ma non ottima prestazione: alcune sbavature in difesa non ci hanno permesso di vincere per manifesta – dichiara il manager Flavia Ciliberto – ma d’altro canto si è vista anche qualche bella azione come il doppio gioco ottenuto con due trappole che hanno permesso di chiudere l’inning».

Da evidenziare la buona prestazione nella prima partita della lanciatrice Mikaela Nicolaci che non ha concesso punti infliggendo alle avversarie 6 K e concedendo solo una base su ball. Buona anche la prestazione sia in difesa che in attacco di Chiara Ottolini che chiude le due partite con 4 valide (2 doppi) su 5 turni seguita da Giulia Zunino con 4 valide su 8 turni ed Eugenia Ruffo con 2 valide (1 doppio) su 2 turni.

La squadra è così sempre prima nel campionato interregionale (Piemonte/Liguria) e dopo questi incontri risulta prima della Liguria accedendo così direttamente alla fase finale nazionale, ovvero i play off, che si disputeranno a settembre.