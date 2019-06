Ventimiglia. Una serata di grandi emozioni quella vissuta da tutti i presenti al Palaroja sabato sera, 1 giugno, in occasione dell’ultima partita del Campionato delle Alpi Marittime che i ragazzi ventimigliesi hanno giocato contro il Carros.

Qualche ora prima erano stati gli under 15 a giocare un incontro al cardio-palma contro il Menton, nella finale Pre-eccellenza del Campionato francese, vinta per 17-16, con un gol di Cosentino a 10 secondi dalla fine.

I loro fratelli maggiori, avevano come obbiettivo, quello di finire imbattuti in una stagione che resterà negli annali e ci sono riusciti con una vittoria perentoria contro gli amici di Carros battuti 48-26.

«Una stagione straordinaria ricca di vittorie e titoli, siamo molto soddisfatti dei nostri ragazzi ed è per questo che abbiamo voluto organizzare questa bella serata che spero lascerà un bel ricordo a tutti coloro che l’hanno vissuta. Ivano Perilli e tutto lo staff dirigenziale, con a capo la nostra presidente Paola Nanni e con la collaborazione di tutte le famiglie dei nostri aderenti, hanno fatto si che questa serata del 1 giugno, restasse impressa nella memoria di tutti. L’aspetto sportivo è passato in secondo piano, rispetto quello umano, dove sono stati messi in risalto i valori che contraddistinguono la grande famiglia della Pallamano Ventimiglia.

Comunque anche questa sera i risultati delle squadre impegnate, sono stati esemplari: vittorie in serie per tutte le squadre impegnate, dagli under 13 di seconda fascia che hanno chiuso con una vittoria il proprio campionato, alla esaltante vittoria degli under 15 impegnati nella finale del Campionato Pre-eccellenza contro i Menton battuto per 17-16, ai nostri eccellenti senior guidati dall’esperienza di D’Attis, Bollo e Lina, quest’ultimo anche Capo Cannoniere della competizione.

A questa serie serie importantissima di risultati, dobbiamo aggiungere anche quelli relativi il Beach Handball, attività che svolgiamo con grande entusiasmo e che ci ha dato anche soddisfazioni a livello internazionale. la stagione Beach è appena iniziata e vogliamo toglierci delle soddisfazioni anche in questo settore, coinvolgendo tutte le società del ponente ligure».