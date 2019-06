Seborga. L’antico principato è in lutto per la scomparsa di Salvatore Ceravolo, meglio conosciuto come Turi. Personaggio molto noto in paese, nel 2017 si era candidato ministro con Mark Dezzani alla carica di principe.

E’ stato proprio Dezzani a dare l’annuncio della morte di Turi: «Un altro buon amico è morto – ha scritto – Conosco Turi da quando sono arrivato a Seborga nel 1982. Era uno dei miei candidati ministri quando ero candidato per Principe due anni fa. Diceva sempre quello che pensava. Sapevi, dove ti trovavi e avevi un cuore molto gentile e divertente. Ciao Turi, grazie per il tuo supporto e amicizia».