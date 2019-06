Scuola di Ventimiglia Alta, sindaco Scullino: «Non esiste progetto pronto, faremo verifiche e valuteremo per il meglio»

Ventimiglia. «Non esiste al momento alcun progetto della nuova scuola che dovrebbe realizzarsi al Funtanin’, ma solo un progetto bocciato dalla Sovrintendenza con una scuola fantasma da realizzarsi nel vecchio sito. Chi credeva che i lavori fossero pronti per partire, fantasticava». A dichiararlo, in merito alle discussioni sui social inerenti la volontà di ‘stoppare’ la costruzione di un nuovo edificio scolastico nel centro storico di Ventimiglia è il sindaco Gaetano Scullino.

Rispondendo alle preoccupazioni espresse dall’ex sindaco Enrico Ioculano, Scullino replica: «Noi siamo persone di parola e quello che abbiamo detto in campagna elettorale intendiamo mantenerlo. Siamo diversi dai politici che promettono e poi non mantengono. Siamo anche amministratori che amministrano concretamente con i fatti e non solo a parole. Ioculano si legga il nostro programma elettorale, in questo caso sul punto della scuola di Ventimiglia alta, e per il futuro sul resto. I cittadini tutti possono stare tranquilli, noi siamo conosciuti come amministratori che hanno portato decine e decine di milioni di euro di contributi a Ventimiglia, non ci sono rischi di perderli con noi».

«Faremo le nostre verifiche come promesso – conclude il sindaco – e poi decideremo per il meglio dei bambini di Ventimiglia alta».