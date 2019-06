Scontro tra Comune e Regione sul Puc, Scajola avverte: «Collaboriamo ma no a strumentalizzazioni»

Sanremo. Dal Comune arriva l’annuncio di un possibile ricorso al Tar contro il proprio stesso Puc, approvato in consiglio comunale ma modificato dalla giunta regionale nel momento decisiv, e a reagire è il diretto interessato, l’assessore regionale all’Urbanistica Marco Scajola.

«Regione Liguria è assolutamente collaborativa per superare le empasse del Puc deliberato dall’amministrazione Biancheri, spiega Scajola. Allo stesso modo non posso accettare strumentalizzazioni. I problemi, sia chiaro, sono creati perché nel Puc predisposto da Palazzo Bellevue c’erano delle limitazioni ad intervenire in determinate zone della città.

Con l’inserimento del Piano Casa nel Piano urbanistico comunale – che il Comune aveva escluso -, la giunta Toti ha voluto essere coerente con quanto approvato dal consiglio comunale matuziano: l’esclusione delle zone agricole non sono state volute dalla Regione ma rientravano nelle prescrizioni del Comune.

Non ha nessuna intenzione di fare polemica – continua l’assessore regionale – perché stiamo discutendo di un tema delicato che riguarda imprese e lavoro. Ho preso l’impegno di essere a Sanremo la prossima settimana per una riunione convocata a doppia firma con il sindaco Biancheri, nella quale mi auguro possa avvenire il superamento degli errori sopraggiunti a causa di quanto fatto dal Comune. Ribadisco: non lo dico per fare polemica, ma allo stesso tempo non voglio strumentalizzazioni.

Sono ottimista su fatto che arriveremo a una condivisione di tipo tecnico delle strade da percorrere – conclude Scajola. Ci sono le opportunità date dagli strumenti urbanistici che permettono varianti e aggiornamenti al piano. Ogni problema è perfettamente superabile. Credo che le questioni debbano essere risolte dalla politica e non vadano scaricate sui tavoli dei giudici amministrativi. Siamo votati e pagati per questo».