Scomparsa di Sergio Lodovici, il cordoglio dell’Ospedaletti Calcio

Ospedaletti. La società Ospedaletti Calcio esprime le sue più sentite condoglianze a tutta la famiglia Lodovici per la prematura perdita di Sergio.

«Il presidente e il direttivo a nome di tutta la famiglia Orange in questo momento di grandissimo dolore si stringono in un abbraccio forte e sincero a Nicolò e Samuele Lodovici per la prematura scomparsa dell’amatissimo padre Sergio».

L’uomo, 43 anni, rimasto gravemente ferito in un incidente stradale nello scorso mese di marzo, si è spento in un letto dell’Ospedale Santa Corona a Pietra Ligure.