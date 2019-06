Scomparsa di Massimo Marino, il cordoglio del Sanremo Rugby

Sanremo. Il presidente del Sanremo Rugby, il direttivo, la segreteria, i genitori, i ragazzi e gli allenatori si stringono intorno alla famiglia di Massimo Marino, custode del campo di Pian di Poma a Sanremo, improvvisamente scomparso nei giorni scorsi.

«Massimino era al campo un punto di riferimento, oltre ad essere il custode era diventato un amico per tutti, sempre con il sorriso e la battuta pronta. Mancheranno la sua simpatia, la sua disponibilità e la sua grande professionalità nello svolgere al meglio tutte le mansioni nella struttura sportiva di Pian di Poma – dice il Sanremo Rugby – E’ stata aperta una raccolta fondi per essere vicini alla famiglia di Massimo in questo difficile momento, chi intende aderire può rivolgersi alla segreteria».