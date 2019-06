Scomparsa di Amerigo Curti, il ricordo degli Irriducibili Sanremo

Sanremo. Gli Irriducibili Sanremo vogliono ricordare Amerigo Curti scomparso in questi giorni.

«Nella Sanremese Curti ha ricoperto il ruolo sia di giocatore che di allenatore. Classe 1933 sul rettangolo di gioco ha indossato la maglia biancarrurra in serie C dal 1956 al 1959 per poi tornare a Sanremo in serie D dal 1962 al 1968.

In veste di allenatore si è seduto sulla panchina matuziana dal 1967 al 1970 in serie D. Alla famiglia le nostre più sentite condoglianze» – fanno sapere gli Irriducibili Sanremo.