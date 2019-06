Scomparsa di Amerigo Curti, il cordoglio della Sanremese

Sanremo. La Sanremese calcio, affranta per la scomparsa del suo ex giocatore, capitano e allenatore Amerigo Curti, partecipa al dolore dei suoi cari, la moglie Franca e il figlio Roberto, e di chi lo ha conosciuto, ed esprime le più sentite condoglianze.

Nato il 13 ottobre 1933 a Corigliano Calabro, in provincia di Cosenza, Curti è stato un centrocampista della Sanremese degli anni Cinquanta. Con la maglia biancoazzurra ha giocato in serie C dal 1956 al 1959 e in serie D nella metà degli anni Sessanta, quando ha indossato anche la fascia di capitano.

Da allenatore si è seduto sulla panchina della Sanremese in D nelle stagioni 67/68, 68/69 e 69/70. Successivamente ha guidato anche Taggese, Alassio, Argentina Arma, Intemelia, Ventimiglia e Sanremo ’80.