Scomparsa di Amerigo Curti, il cordoglio del Ventimiglia Calcio

Ventimiglia. Il Ventimiglia Calcio si unisce al dolore della famiglia Curti per la scomparsa di Amerigo, 86 anni, un signore del calcio (e non solo), giocatore e capitano della Sanremese ma anche allenatore di parecchie società del Ponente, tra le quali quella granata.

Nato il 13 ottobre 1933 a Corigliano Calabro, in provincia di Cosenza, Curti è stato un centrocampista della Sanremese negli anni Cinquanta. In seguito ha allenato la stessa squadra in serie D tra il 1967 e il 1970. Successivamente ha guidato Taggese, Alassio, Argentina Arma, Intemelia, Ventimiglia Calcio (a metà degli anni Ottanta) e Sanremo ’80.