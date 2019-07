Sanremo. Domenica 23 giugno si è svolto nella bella sala del ristorante del Roof Garden del Casinò Municipale di Sanremo, una delle serate più importanti per i Lions Club di Sanremo, con la cerimonia del passaggio delle consegne e della Campana. I presidenti uscenti Vincenzo Benza (Lions Club Sanremo Host) e il presidente Danilo Papa (Lions Club Sanremo Matutia), hanno rimesso il loro mandato, nelle mani dei nuovi presidenti eletti per l’anno sociale 2019-2020 a Roberto Pecchinino (L.C. Sanremo Host) e Sara Damico (L.C. Sanremo Matutia), consegnando la spilla da presidente, la campana e martelletto, simboli della nuova carica.

Una serata, che è stata resa ancora più prestigiosa e importante con la presenza del Governatore del Distretto 108 Ia3 Ildebrando Gambarelli accompagnato dalla Sig.ra Patrizia. Presente anche il nuovo Governatore Incoming eletto per l’anno sociale 2019-2020 Erminio Ribet accompagnato dalla Sig.ra Daniela.

Oltre un centinaio tra soci, officers dei due Club e ospiti presenti alla serata. Tra gli ospiti, l’assessore Costanza Pireri (Politiche Sociali e Servizi alla Persona), Poggi Giandomenico (Direttore Dipartimento Diagnostiche ASL1), Michele Anselmo (Direttore Casa Serena), Mario Orlandi (Istituto Borea,) Alice Mortarotti (Direttore Residenza “Julia” Gruppo Emera’), Erika Dupont (Responsabile Italia Gruppo Emerà), Marco Focante (Thermo Fischer Scientific), Lorenzo Prette (Rangers d’Italia), Vincenzo Palmero (Lions e Presidente Prov.le CRI) e una delegazione del L.C. Nice Arenas, gemellato con il SL.C. Sanremo Matutia.

La serata è stata condotta dai Cerimonieri Franco Ballestra (Sanremo Host) e Elena Lanteri Cravet (Sanremo Matutia). La serata è stata anche l’occasione per l’ingresso di tre nuovi soci nel L.C.Sanremo Host: Emanuele Frattarola Dopo la lettura di presentazione dei padrini(Emanuele Ghiringhelli, Rosalba Monteleone, Roberto Pecchinino) e la lettura di ammissione da parte dei soci di entrare a far parte della grande famiglia del Lions International( la più grande associazione di volontariato al mondo con oltre 1.450.000 soci, il Governatore del Distretto 108 Ia3 Ildebrando Gambarelli, ha spillato con il distintivo di riconoscimento i neo soci Lions: Emanuele Frattarola, Alessandra Panetta e Alessio Tosi. Il Presidente Vincenzo Benza ha inoltre consegnato anche alcuni tra i più importanti riconoscimenti Lions, i “Melvin Jones Fellow” a Roberto Pecchinino( per il costante impegno al servizio e alla valorizzazione del Club) a Emanuele Ghiringhelli e a Luca Oggero (per il service “Diversamente Rally”) e al cerimoniere Franco Ballestra ( per la raccolta fondi a favore della LCIF, con il torneo di “Burraco”).

A metà serata il Governatore Incoming, Erminio Ribet ha rivolto parole di ringraziamento ai lions Ballestra Maria Luisa e Giorgio Cravaschino per l’impegno che da anni portano avanti nei riguardi della LCIF e che ha permesso vaccinazioni contro il morbillo, l’acquisto di un cane guida tramite gare di golf in vari campi liguri.

Commovente il momento, quando Sara Damico Muia, Presidente Incoming del club Matutia , ha annunciato che il suo Club, aveva deciso di donare l MJF a Clara Cocula, socia del club NICE Arenas, gemellato da oltre 25 anni col il L.C. Sanremo Matutia. La signora Clara Cocula, visibilmente emozionata ha ringraziato il Club Matutia per l’onore che le è stato concesso. Il Governatore Ildebrando Gambarelli, ha consegnato la targa bronzea e il distintivo di riconoscimento di amica di Melvin Jones, un apprezzamento che l’ha resa molto felice!

La serata è proseguita con la Cerimonia del passaggio delle consegne, dove il Presidente uscente Vincenzo Benza (Sanremo Host), ha consegnato la campana con il martelletto e spillato il nuovo Presidente Roberto Pecchinino, successivamente anche il Presidente uscente del Sanremo Matutia, Danilo Papa, ha consegnato i simboli che indicano la carica di Presidente a Sara Damico Muià. I Past-presidenti Vincenzo Benza e Danilo Papa, hanno ringraziato tutti i soci dei loro Club, ed hanno ricordato alcuni dei service più importanti realizzati durante il loro anno sociale.

La serata si è conclusa con il taglio della torta e con gli auguri del Governatore del Distretto Ildebrando Gambarelli e del Governatore Incoming Erminio Ribet, ai due Presidenti eletti nei due Lions Club sanremesi, con l’augurio di continuare ad essere di esempio, per lo spirito di collaborazione nel realizzare i Service, a favore della comunità dove si vive e si lavora, ma anche di quelli che si realizzano nel mondo con la fondazione LCIF, contribuendo a concretizzare il motto del Lions International: We Serve!