Sanremo Young a rischio cancellazione? La certezza il 9 luglio con i palinsesti Rai

Sanremo. Sanremo Young potrebbe non tornare in onda su Rai Uno nel 2020.

La notizia, lanciata dal sito Tv Blog e subito rimbalzata su vari quotidiani nazionali come Libero Quotidiano, non ha l’ufficialità nella risposta della Rai. Il teen talent, che vede protagonisti giovanissimi cantanti sfidarsi all’ultima nota, non sarebbe stato confermato nel nuovo palinsesto; dunque per volere dei vertici Rai potrebbe non esserci una terza edizione.

Gli ascolti dell’edizione 2019 non erano stati soddisfacenti, nonostante il talento della presentatrice Antonella Clerici, che almeno per quest’anno non dovrebbe essere alle redini di nessun programma Rai, e nonostante la presenza di giurati d’eccezione come la showgirl Belen Rodriguez e il ballerino Stefano De Martino.

La Città dei Fiori potrebbe quindi vedere spegnere su di sé un importante riflettore che ne aveva garantito la visibilità nella fase post Festival di Sanremo. La conferma ufficiale arriverà solo il 9 luglio con la presentazione dei palinstesti Rai.