Sanremo, volo diretto per Bucarest: romeno allontanato dal territorio nazionale per 5 anni

Sanremo. B.N., romeno di 49 anni, con un curriculum criminale notevole, dal 2014 ha collezionato risse, e resistenze a pubblico ufficiale, una tentata rapina, più di una guida in stato di ebbrezza, evasione con incendio e danneggiamento della cella, una condanna per reati di maltrattamenti commessi ai danni della ex compagna e svariati furti, al termine dell’espiazione della pena in carcere, è stato imbarcato su un volo per Bucarest con un divieto di ritorno sul nostro territorio per la durata di 5 anni.

In esecuzione del provvedimento del Prefetto e del conseguente decreto di accompagnamento alla frontiera del questore Cesare Capocasa, convalidato dal Tribunale di Genova, lo straniero è stato accompagnato all’aeroporto di Milano Linate

Da gennaio ad oggi sono stati allontanati dalla città dei Fiori 8 stranieri, soggetti pregiudicati o con precedenti di polizia tali da risultare una concreta minaccia all’ordine ed alla sicurezza pubblica, un’espulsione giudiziaria e 4 accompagnamenti ai CPR.