Sanremo. E’ in ospedale in prognosi riservata Mattia Zanni, 19enne di Vallebona: il motociclista rimasto coinvolto in un incidente avvenuto intorno alle 7,30 in corso Mazzini, nei pressi dello stadio comunale.

Mattia stava viaggiando verso Taggia in sella alla sua Kawasaki “Ninja”, quando da una stradina laterale si è immesso un uomo di 89 anni conducente di una Fiat Panda che ha svoltato a sinistra, proprio nell’istante in cui è sopraggiunto il ragazzo.

di 12 Galleria fotografica Incidente corso Mazzini Sanremo









Un impatto violentissimo, con la moto di Mattia che ha colpito la porta posteriore lato guida del veicolo. Soccorso dal personale sanitario del 118, il giovane è stato portato in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale Borea di Sanremo.

Non sarebbe in pericolo di vita, ma ha riportato una grave ferita a una gamba e una ferita lacero contusa al collo. I medici lo devono sottoporre a una tac. Accertamenti sono in corso a parte della polizia municipale di Sanremo per ricostruire la dinamica dell’accaduto. Presenti sul posto anche i carabinieri e la polizia stradale.

L’Aurelia è rimasta chiusa per circa un’ora, per consentire le operazioni di soccorso.