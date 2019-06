Sanremo, una giornata con il medico missionario Pratticò per gli alunni della scuola Rodari

Sanremo. Oggi, gli alunni della scuola primaria Borgo Rodari di Sanremo, hanno trascorso un’intera giornata scolastica con il medico missionario Luca Pratticò e suo figlio Francesco.

Durante l’anno le insegnanti hanno letto ai propri alunni il libro “Quarantena”, in cui Luca racconta la sua prima missione in Africa con sua moglie Antonia e suo figlio Francesco, nel villaggio di Chaaria, in Kenya. Durante la mattinata tutte le classi hanno incontrato Luca e Francesco, hanno ascoltato nuove testimonianze e hanno potuto rivolgergli numerose domande, dimostrando una forte sensibilità nei confronti di chi ha tanto bisogno di aiuto.

Nel pomeriggio i bimbi, in presenza dei genitori, hanno cantato 4 canti sui temi trattati, con lo sfondo del titolo dell’evento “Insieme senza confini” a testimonianza di come la musica cancelli i confini, annulli le distanze e unisca i cuori.