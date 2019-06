Sanremo. Le Vie della Musica è un’idea nata da Simona De Melas e da Ramon Rossi in occasione della Festa della Musica, grazie alla fiducia accordata da Sanremo On per l’organizzazione della musica nelle vie cittadine.

«Un format che sicuramente sarà riproposto molto presto, magari a vie e a generi musicali alternati. Un mese e mezzo di organizzazione e contatti coi commercianti, con la selezione delle live band che sono stati il vero punto di forza de Le Vie Della Musica perché senza il loro supporto e il loro contributo, insieme alla nostra organizzazione e alle nostre scelte artistiche, non sarebbe stato possibile» – affermano gli organizzatori.

Questa sera ultimo appuntamento nelle piazze cittadine con i live. Alcune tra le live band e dj set.