Sanremo. Ultimi giorni per iscriversi al quarto “Memorial Fabio Angeloni”, il torneo di belotta che si svolgerà sabato 8 giugno ai bagni “Euro Nettuno Beach” in ricordo di Fabio Angeloni, l’assicuratore sanremese dell’Unipol prematuramente scomparso nel 2015.

Per iscriversi chiamare il numero 340/3503184 (sino al 6 giugno). Come sempre, il ricavato del torneo sarà devoluto in beneficenza alla Polisportiva Dilettantistica IntegrAbili, associazione senza scopo di lucro che si occupa di progetti sportivi e di integrazione a favore di persone con disabilità ( www.integrabili.org).

Il torneo prevede sfide a gironi e a coppie a colpi di ‘atout’,‘senza’ e ‘contro’. Verranno premiate le prime 4 coppie classificate. Iscrizione 20 euro a coppia, una consumazione compresa. L’inizio degli accrediti è previsto per le 19.45 mentre l’inizio del torneo alle 20.30.

Gli amici di Fabio Angeloni ricordano gli sponsor che sostengono il quarto “Memorial”: bagni “Euro Nettuno Beach”; Manik l’Officina del Burger; Cocoon; Bar Al Mulino; Hobby Foto Sanremo; Marameo Giocattoli; Bottega del Caffè; Azienda Agricola Baldizzone Andrea; Frantoio Secondo (Regione Isolalunga-Montalto Ligure); White Pony; Ugoviaggi Sanremo; Cactus Mania; Giochi&Giochi; Vivaio del Sole; Kleland Studio. E’ anche possibile cenare al ristorante della spiaggia sino a tardi.