Sanremo. Tutto pronto per la quarta edizione della Run for the Whales. Le tre gare in programma (mezza maratona, 10 Km e Family Run) prenderanno il via contemporaneamente oggi pomeriggio alle 18:30.

La mezza maratona (in calendario Fidal) prenderà il via da San Lorenzo al Mare, all’altezza della vecchia stazione ferroviaria, per poi toccare i vari Comuni presenti lungo il percorso (Cipressa, Costarainera, Cipressa, Santo Stefano al Mare, Riva Ligure e Taggia) fino alla città dei fiori. I podisti correranno lungo l’affascinante pista ciclopedonale, gestita da Area 24, e di toccare alcuni borghi marinari caratteristici del ponente ligure.

Previsto anche un servizio di pacers. La 10 Km (non competitiva), che partirà da Bussana Mare all’altezza del locale Impekabile bar & grill, interesserà la parte finale del tracciato. La Family Run, che sarà dedicata a “Massimino” il custode del campo di atletica di Sanremo prematuramente scomparso poche settimane fa, avrà invece sia la partenza sia l’arrivo al campo di atletica di Sanremo per un percorso totale di circa 3 Km. Le gare sono curate sotto i profilo

tecnico dall’Asd Pro San Pietro.

La pista ciclabile sarà formalmente chiusa durante la manifestazione con un’apposita ordinanza delle autorità competenti. Al via tantissimi turisti, alcuni dei quali provenienti anche da Stati Uniti e Germania oltre che da ogni regione italiana, che approfittando della manifestazione podistica rimarranno sul territorio per qualche giorno proprio in occasione della Festa della Musica. Partecipando alla Run for the Whales si sosterrà inoltre la ricerca sui cetacei dei nostri mari, perchè una parte della quota di iscrizione sarà devoluta all’Istituto Tethys ONLUS che da oltre trent’anni ne studia e monitora le diverse popolazioni.