Sanremo. E’ andata in scena questa mattina la pedalata ecologica organizzata dall’Olmo Sanremo in occasione del 40esimo anniversario. Un’occasione unica per stare all’aria aperta e fare attività fisica in una splendida giornata di sole.

«Abbiamo deciso di organizzarla per festeggiare i nostri 50 anni di attività commerciale sia a Sanremo che a Bordighera. Ci sembrava una cosa carina, potendo usufruire anche della pista ciclabile, fare questa pedalata in maniera tale da favorire l’uso della bicicletta a livello agonistico, stradale e fuori stradale, ma anche per le famiglie e i bambini – spiegano gli organizzatori – Se ci sono le condizioni ideali potremo ripetere questa esperienza».

I partecipanti sono partiti da Portosole e hanno pedalato lungo la pista ciclabile fino ad Arma di Taggia per poi tornare nella Città dei Fiori. Hanno preso parte all’iniziativa anche i “mini atleti” della squadra giovanile dell’Olmo Sanremo Racing Team. Alla fine un omaggio per tutti in ricordo della manifestazione e un rinfresco.