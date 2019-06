Sanremo. E’ stato trasferito ieri all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure Mattia Zanni: il 19enne di Vallebona che in sella alla sua Kawasaki “Ninja” di grossa cilindrata è rimasto coinvolto in un incidente avvenuto intorno alle 7,30 in corso Mazzini, nei pressi dello stadio comunale, quando da una stradina laterale si è immesso un uomo di 89 anni, conducente di una Fiat Panda, che ha svoltato a sinistra, proprio nell’istante in cui è sopraggiunto il ragazzo.

«Volevo innanzitutto ringraziare chi con un minuto del suo tempo ha espresso preoccupazione per mio figlio e comunicarvi che é ricoverato al Santa Corona con una gamba rotta, il mento rotto e un taglio alla giugulare causato dalla visiera del casco – ha scritto la mamma di Mattia, Emanuela Fusco – Vorrei anche dire a tutti quelli che invece fanno i professori della motorizzazione, che tutti guidiamo e tutti, chi prima o chi dopo, abbiamo commesso infrazioni: fosse un parcheggio, un limite di velocità, una qualsiasi cosa. A differenza di quello che hanno detto la moto non é depotenziata ma é un 400 di cilindrata. Che stava andando a scuola. Non posso garantire sulla velocità, ma una persona di 89 anni che ha tagliato la strada a lui o a chiunque altro, avrebbe ottenuto sempre un incidente. Poteva non vedere una persona sulle strisce e sempre un incidente sarebbe stato. Ma sotto un link di un incidente dove comunque la vita di alcune persone potrebbe essere in pericolo e voi sapete solo ricordare il codice o ammonire la gente con i se e i ma: siete davvero dei poveretti, umanamente vuoti e inutili. Se non vi viene spontaneo preoccuparvi con un: ‘chissà come sta’, ma vi viene da scrivere ‘doveva andare piano’, vi consiglio di scorrere e oltrepassare la figura è migliore».