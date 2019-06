Sanremo. Hanno fatto visita a Sanremo, nell’ambito dell’incontro dei vertici e dei giovani della Croce Rossa e Mezzaluna rossa, il presidente nazionale della Croce Rossa delle isole Mauritius Tirvassen Samoorgumr e il segretario Navin Mahadoo.

Durante la loro permanenza hanno potuto visitare comitato di Sanremo, accolti dal presidente regionale di Cri Liguria, Maurizio Biancaterra, dal vice Luca Bracco e dalla presidente del Comitato di Sanremo, Rossana Artale insieme alla vice Angelita Lanteri.

Nell’occasione si sono confrontati sulle attività svolte nel territorio nell’ambito del soccorso, delle iniziative sviluppate nel sociale, dei servizi inerenti l’emergenza, dello sviluppo organizzativo e della diplomazia umanitaria. Un incontro proficuo e ricco di spunti per lo scambio di esperienze reciproche a cui hanno preso parte i comitati di Sanremo, Bordighera e Ventimiglia.

I vertici della Croce Rossa delle isole Mauritius (La Croix Rouge de Maurice – CRMu) sono in visita in in occasione del raduno internazionale dei 140 Comitati della Federazione Internazionale della Croce Rossa. L’incontro si terrà a Solferino nel fine settimana e sarà incentrati sulle importanti sfide umanitarie come il cambiamento climatico, nonché su alcune delle crisi più urgenti e protratte al mondo.

Contribuiranno inoltre allo sviluppo della nuova Strategia 2030 della IFRC che guiderà il lavoro dell’organizzazione per il prossimo decennio. La settimana culminerà il 22 giugno con l’annuale Fiaccolata, una marcia a lume di candela che coinvolgerà migliaia di volontari tra Solferino e Castiglione delle Stiviere.