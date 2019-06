Sanremo. Incidente in corso Mazzini nei pressi dello stadio comunale. Un 19enne in sella a una Kawasaki Ninja è rimasto ferito in modo grave dopo essersi scontrato con una Fiat Panda condotta da un anziano. Stando a una prima e frammentaria ricostruzione, il giovane viaggiava verso Arma, quando si è schiantato contro la portiera laterale della vettura che si stava immettendo sull’Aurelia da una via laterale.

Sul posto carabinieri, polizia di stato e municipale, personale sanitario del 118 e due ambulanze.

Mentre l’anziano, L.R., è stato trasportato in codice giallo di media gravità all’ospedale Borea di Sanremo, a preoccupare maggiormente sono le condizioni del ragazzo, M.Z., che ha perso molto sangue ed è stato trasferito al pronto soccorso in codice rosso di massima gravità.