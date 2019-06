Sanremo, sulla pista ciclabile va in scena una pedalata ecologica

Sanremo. In occasione del 40esimo anniversario dell’Olmo Sanremo, domenica 23 giugno, alle 10, in zona Porto Sole verrà organizzata una pedalata ecologica aperta a tutti e a qualsiasi tipo di bici, anche a pedalata assistita. Parteciperanno anche i “mini atleti” della squadra giovanile Olmo Sanremo Racing Team.

Il percorso si snoderà lungo la pista ciclabile che, partendo da Sanremo, giungerà fino ad Arma di Taggia e poi tornerà fino nella Città dei Fiori.

Per l’occasione verrà garantito il servizio di sicurezza, assistenza e e la presenza di un medico al seguito. E’ obbligatorio l’uso del casco. Alla fine verrà offerto a tutti un omaggio in ricordo della manifestazione e un rinfresco.

L’iscrizione è gratuita e potrà essere effettuata nello store Olmo Sanremo, in corso O. Raimondo 99, a partire dalla 9 di domenica in zona Porto Sole oppure via email scrivendo a olmo.sanremo@olmopaolo.com.