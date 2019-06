Sanremo, spaccio e resistenza: i carabinieri arrestano tre stranieri

Sanremo. La notte scorsa i carabinieri della compagnia matuziana hanno tratto in arresto tre uomini di origini straniera resisi responsabili dei reati di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale.

Già dall’inizio del mese di giugno, con l’avvento della stagione estiva ed il conseguente afflusso dei turisti nella Riviera di Ponente, il comando locale aveva intensificato i servizi esterni di controllo del territorio – anche con il supporto delle C.I.O. (Compagnie di Intervento Operativo) – al fine di garantire un adeguato livello di sicurezza per i cittadini consentendo loro di godere le vacanze in serenità.

La decisione ha portato a importanti risultati operativi con diversi arresti e denunce espletate nelle scorse settimane per reati in materia di stupefacenti e delitti contro il patrimonio. La scorsa notte, due distinte pattuglie hanno condotto altrettante operazioni conclusesi con l’arresto di due extracomunitari di origine tunisina ed un marocchino. Nello specifico i militari della sezione radiomobile, durante il servizio di controllo a soggetti già gravati di misure ristrettive della libertà personale, hanno tratto in arresto un 45enne tunisino poiché seguito perquisizione domiciliare è stato trovato in possesso di 31 grammi di eroina suddivisa in 14 involucri nonché un bilancino elettronico di precisione e materiale vario per il confezionamento delle dosi. Lo stupefacente era stato occultato in alcuni indumenti sistemati dietro la porta di ingresso ed anche dietro il bidone dell’immondizia in cucina.

Contestualmente un’altra pattuglia è intervenuta presso un locale notturno del centro matuziano ove due stranieri 30enni, in preda ai fumi dell’alcool, erano andati in escandescenza aggredendo verbalmente altri clienti. Ormai in stato di alterazione psicofisica, i due si sono scagliati contro i militari venendo immobilizzati dopo breve collutazione.

Tutti gli arrestati, dopo una notte nelle celle di sicurezza del comando carabinieri di Villa Giulia saranno giudicati per direttissima nella mattinata odierna. L’intensificazione delle pattuglie impiegate nel controllo del territorio continuerà per tutta la stagione estiva.